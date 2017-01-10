ЦСКА нацелился на футболиста, которому в 2016 году любил пасовать Аршавин

Не секрет, что армейцы испытывают сейчас острый дефицит форвардов. Команду уже официально покинул шведский гренадер Карлос Страндберг, перешедший в бельгийский "Брюгге". Его коллега по амплуа Ласина Траоре также пакует чемоданы и близок к уходу. Кроме того, из атакующей группы по известным "кокаиновым" причинам выпал Роман Ерёменко.

Таким образом, в распоряжении нового главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко остался, по сути, лишь один номинальный форвард — 18-летний россиянин Фёдор Чалов. Считать таковым вернувшегося из аренды Витиньо нельзя, так как бразилец — в большей степени игрок средней линии.

По информации Лайфа, кандидатура 28-летнего ивуарийца Гоу возникла неслучайно: за этим нападающим — между прочим, лучшим бомбардиром чемпионатов Казахстана 2015 и 2016 годов (с результатом 22 гола) — селекционный отдел ЦСКА следил последние два сезона, ещё когда армейцами руководил Леонид Слуцкий.

Разумеется, "Кайрат" постарается получить от продажи Гоу ЦСКА как можно более высокую компенсацию. Однако близость окончания контракта (до 31 декабря 2017 года) и желание самого футболиста перебраться в более сильный чемпионат позволяют переживающим не самые хорошие в финансовом отношении времена армейцам рассчитывать на относительно недорогую покупку.

Отметим, что у Гоу уже есть опыт выступлений в РФПЛ. В 2013 году ивуариец подписал контракт с ФК "Краснодар", но закрепиться в составе ему не удалось. В результате форвард был продан в "Кайрат", где сумел продемонстрировать своё незаурядное голевое чутьё. При этом нередко соавтором голов Гоу выступал Андрей Аршавин, которого болельщики клуба из Алма-Аты назвали лучшим футболистом минувшего "серебряного" сезона.

Впрочем, не только голевым чутьём отличился бомбардир с Берега Слоновой Кости. С Гоу связывают довольно тёмную историю 7-летней давности с переходом из марокканской "Хассании" в швейцарский "Ксамакс". Гоу в 2010 году самовольно покинул африканский клуб, заключив контракт с новым работодателем. Как утверждали марокканцы, нападающий не имел права переезжать в Альпы. Более того, "Хассания" даже просила посольство Швейцарии не давать Гоу визу и требовала закрыть выезд из страны. Однако ивуариец всё же сумел сбежать из родной Африки, а последующее расследование ФИФА не поддержало доводов марокканцев.

Как уже отмечалось выше, в двух последних сезонах Гоу с 22 голами становился лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана. Всего же за команду из Алма-Аты африканец провел 85 матчей, забил 63 гола и сделал 18 результативных передач.