"Смысловые галлюцинации" споют хиты со старейшим военным оркестром РФ на Урале

12 января на сцене "Ельцин-центра" группы "Запрещённые барабанщики" и "Смысловые галлюцинации" выступят в сопровождении духового оркестра штаба Центрального военного округа РФ. Оркестр в составе сорока пяти человек и уральские хедлайнеры фестиваля "Старый новый рок" споют как песни военных лет, так и рок-хиты.

— Причина, по которой мы собрали именно их, — нам очень нравится то, что играет этот оркестр, звучание у них уникальное, можно заслушаться. А рокеры – это хедлайнеры СНР. Можно будет услышать хитовые "Вечно молодой" и "Зачем топтать мою любовь" совершенно в новом звучании. А также песни из альбома "Запрещённых барабанщиков" "Нас не трогай", который задуман как дань памяти и уважения тем, кто участвовал в войне, — рассказал Лайфу организатор фестиваля "Старый новый рок" Евгений Горенбург.

Духовой оркестр штаба Центрального военного округа — это профессиональный творческий коллектив Вооружённых сил Российской Федерации, один из старейших в России. Оркестр — постоянный участник международных фестивалей, конкурсов и концертов, парадов войск.

— Всё из-за популяризации военной службы, да и просто для интересного шоу. Рок-группы частенько исполняют военные песни. Сейчас появится возможность исполнить их совместно. Наши военные оркестры нередко сопровождают хореографическими номерами, в основном танцуют барабанщики. Участники всегда активно жестикулируют, интересная мимика у них. Вообще наш военный оркестр всегда делает целое шоу с песнями и танцами, — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.