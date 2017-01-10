Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 января 2017, 19:02

Netflix выпустила раннер с героями своих сериалов

Фото: &copy; flixarcade.netflix.io

Фото: © flixarcade.netflix.io

Американская компания — поставщик сериалов и фильмов Netflix сделала браузерную игру с персонажами своих хитов в главной роли.

В незамысловатом раннере можно выбирать героев из сериалов "Очень странные дела", "Марко Поло", "Нарко" и "Оранжевый — хит сезона". Игровой процесс максимально прост: нужно как можно дольше бежать, избегая препятствий.

В зависимости от выбранного персонажа меняется и игровое окружение: задний фон, враги и звуки. Так, Пайпер Чапмен с подругами бегает по дворику женской тюрьмы, а детей из сериала "Очень странные дела" пытаются поймать злые заговорщики.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
  • netflix
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar