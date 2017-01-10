Netflix выпустила раннер с героями своих сериалов

В незамысловатом раннере можно выбирать героев из сериалов "Очень странные дела", "Марко Поло", "Нарко" и "Оранжевый — хит сезона". Игровой процесс максимально прост: нужно как можно дольше бежать, избегая препятствий.

В зависимости от выбранного персонажа меняется и игровое окружение: задний фон, враги и звуки. Так, Пайпер Чапмен с подругами бегает по дворику женской тюрьмы, а детей из сериала "Очень странные дела" пытаются поймать злые заговорщики.