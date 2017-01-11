Final Fantasy XV разошлась тиражом в 6 миллионов копий

Об этом японская компания рассказала в пресс-релизе. Сообщается, что в шесть миллионов включены и цифровые копии игры. В случае с коробочными версиями же учитывается только, сколько копий было отгружено в магазины по всему миру, а не продано игрокам. Как количество цифровых продаж соотносится с физическими, не сообщается.

После релиза игры в конце ноября прошлого года Square Enix говорила, что было отгружено 5 миллионов копий. Новый отчёт, в свою очередь, покрывает первый месяц после начала продаж.

Директор разработки Хадзима Табата ранее сообщал, что Square Enix необходимо продать 10 миллионов копий Final Fantasy XV, чтобы игра считалась успешной.