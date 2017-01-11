В Сети появилось видео отменённой игры Halo

Речь идёт о стороннем проекте, который создавался в стилистике игрушек Mega Bloks — менее популярного аналога LEGO. Увы, проект не продвинулся дальше прототипа: разработчики не были до конца довольны тем, что могло бы получиться.

Недавно в Сети всё же появилось видео с геймплеем отменённой игры. Там показана одна полностью завершённая сюжетная миссия с готовой графикой и игровыми механиками. Судя по нему, мог бы получиться красочный экшен от третьего лица — стрельба здесь использует самонаведение.

В итоге Microsoft и Mega Bloks по сей день продолжают сотрудничество в другом виде: они выпускают физические игрушки по этой научно-фантастической серии.