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Регион
Опубликовано 11 января 2017, 10:08

Зюганов назвал цинизмом законопроект о лишении должников единственного жилья

Фото: &copy; РИА Новости/Евгений Одиноков

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Подобное предложение на общественное обсуждение ранее вынесло Министерство юстиции РФ.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал цинизмом законопроект о взыскании единственного жилья с должников, вынесенный на обсуждение Минюстом РФ.

— Большего цинизма трудно себе представить, тем более что это делается после аномальных морозов, — заявил Зюганов.

Политик обратился к ОНФ с просьбой обратить внимание на то, что накануне президентских выборов вносятся постановления и решения, заставляющие людей действовать "экстремально и радикально".

Напомним, ранее в Министерстве юстиции РФ предложили лишать собственников единственного жилья.

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Валерий Оленин
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