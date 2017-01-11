Зюганов назвал цинизмом законопроект о лишении должников единственного жилья

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал цинизмом законопроект о взыскании единственного жилья с должников, вынесенный на обсуждение Минюстом РФ.

— Большего цинизма трудно себе представить, тем более что это делается после аномальных морозов, — заявил Зюганов.

Политик обратился к ОНФ с просьбой обратить внимание на то, что накануне президентских выборов вносятся постановления и решения, заставляющие людей действовать "экстремально и радикально".

Напомним, ранее в Министерстве юстиции РФ предложили лишать собственников единственного жилья.