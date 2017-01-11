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Регион
Опубликовано 11 января 2017, 10:30

Володин: Участие РФ в работе ПАСЕ не имеет смысла до изменения её регламента

Фото: &copy; РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил об этом сегодня, открывая весеннюю сессию палаты.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не видит смысла участия России в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы до изменения её регламента. Открывая весеннюю сессию палаты, председатель нижней палаты парламента рассказал о том, что вопрос участия делегации России в ПАСЕ — это вопрос к самой ассамблее и внесения необходимых изменений в её регламент.

— Пока он не будет изменён и не будут защищены права национальных делегаций, участие в работе ПАСЕ не имеет смысла, — заявил Володин.

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Валерий Оленин
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