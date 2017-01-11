Медведев поздравил Хабенского с 45-летием
Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов
Премьер-министр России отметил огромный вклад народного артиста РФ в благотворительную деятельность.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил актёра Константина Хабенского с 45-летием, подчеркнув значимость его вклада в благотворительную деятельность.
— Человек, глубоко чувствующий чужую боль, Вы уделяете огромное внимание благотворительной деятельности, помогаете детям, нуждающимся в поддержке. Благодаря вашему фонду многие юные пациенты смогли получить необходимую медицинскую помощь, обрели здоровье, — написал Медведев в поздравительной телеграмме.
Также Медведев отметил профессионализм народного артиста РФ и его "многогранный талант, тонкое чувство стиля и обаяние".
— Вы, несомненно, принадлежите к мастерам высочайшего класса, чей многогранный талант, тонкое чувство стиля и удивительное обаяние покоряют зрительские сердца. Вы всегда играете живую и искреннюю человеческую историю, — написал российский премьер.