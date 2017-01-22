15 секретных ингредиентов Fallout 4

"Война... Война никогда не меняется". C этих слов начинается каждая игра из культовой серии Fallout, и они могут довести истинного фаната мира убежищ и супермутантов до состояния религиозного экстаза. А ведь игра ещё даже не началась. Как разработчикам удалось создать уникальную атмосферу постапокалипсиса и какие технологии были использованы, чтобы подсадить игроков на многочасовые прогулки по Пустошам? Разбираемся на примере Fallout 4.