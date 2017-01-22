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Опубликовано 22 января 2017, 12:00

15 секретных ингредиентов Fallout 4

"Война... Война никогда не меняется". C этих слов начинается каждая игра из культовой серии Fallout, и они могут довести истинного фаната мира убежищ и супермутантов до состояния религиозного экстаза. А ведь игра ещё даже не началась. Как разработчикам удалось создать уникальную атмосферу постапокалипсиса и какие технологии были использованы, чтобы подсадить игроков на многочасовые прогулки по Пустошам? Разбираемся на примере Fallout 4.

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Fallout 4 - Launch Trailer

Фото: © Кадр из видео YouTube/Fallout 4 - Launch Trailer

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Семен Хафизов
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