В Госдуме заявили, что не следят за депутатами-"прогульщиками"

Депутаты Госдумы продлили себе новогодние каникулы, несмотря на предупреждение нового спикера Вячеслава Володина. По данным Лайфа, из зала на Охотном Ряду, где сегодня проходит первое пленарное заседание весенней сессии, около полусотни депутатов седьмого созыва отсутствовали на открытии весенней сессии.

Член Комитета по регламенту и организации работы Государственной думы Иван Демченко заявил Лайфу, что отсутствие некоторых депутатов — это обычный случай и что "в основном на работу вышли все".

— Но некоторых нет, но это, конечно рядовой случай. Знаю точно, что отсутствует четыре человека во внутрифракционной группе Раисы Кармазиной. Но все по уважительным причинам. Причины разные: кто-то болеет, на больничном — сейчас же грипп в стране. Кто-то взял и написал заявление на недельный отпуск в счёт летнего отпуска. Это обычное явление. Из 450 депутатов обычно бывает 430. А остальные — кто-то болеет, у кого-то другие обстоятельства, всё же люди. У кого-то кто-то заболел, у кого-то родители, у кого-то дети, у кого-то несчастный случай, у кого-то свадьба — это ж такое дело непредсказуемое, — рассказал депутат.

А вот заместитель председателя Комитета по регламенту и организации работы Государственной думы Лариса Шойгу вообще не в курсе ситуации.

— Вы что, считаете, что я их всех переписываю, что ли? 450 человек? Мы этим не занимаемся. Вышли у нас практически все, — заявила депутат.

Напомним, ранее в период осенней сессии новый спикер нижней палаты седьмого созыва Вячеслав Володин уделил повышенное внимание вопросам парламентской дисциплины. В первую очередь он начал борьбу с депутатами-прогульщиками. Володин решился запретить народным избранникам голосовать по доверенностям, причём не только на заседаниях Госдумы, но и в комитетах.