Сашка, чеснок и жир

— Знаешь, почему Сашка перестал болеть? Два года в сад ходил три дня через три недели, а тут вдруг — хлоп! — и всё: ни одного пропуска за несколько месяцев! — моя сестра Даша сделала круглые глаза и интригующе замолчала.

— Ну?

— Я взяла коробочку из "Киндер-сюрприза", наделала в ней дырок и положила внутрь чесночную кашу. Сашка весь день дышит этим чесноком, и все вирусы умирают ещё на подлёте!

Даша торжественно замолчала в ожидании оваций. Стоит признать, что её сын и правда считался в семье болезненным мальчиком — ровно до тех пор, пока Дашиному начальству не надоела сотрудница, постоянно берущая больничные. Получив ультиматум на работе, моя сестра взялась за проблему со свойственным ей перфекционизмом. Отныне вся семья благоухала то луком, то чесноком, а в доме не переводились жиры диких животных: от медведя до барсука. Жир втирался в нос, в грудь, плавал радужными кругами в чае…

Семья и впрямь отчего-то болеть перестала. Возможно, дело в фитонцидах, которыми так богат чеснок, — эти вещества крайне агрессивны к большинству патогенных микроорганизмов (к слову, туберкулезную палочку оно может убить всего за несколько минут).

Чтобы закрепить результат, Даша соорудила из зубчиков чеснока бусы, повесила их сыну на шею и отправила в сад.

— У нас полгруппы в таких бусах. Сашка сначала выпендривался, не хотел надевать. Пришлось придумать, что это такой военный амулет. Теперь носит как миленький.

Бабкин заговор

Продолжая разговор о борьбе с гриппом, Даша с хихиканьем вспомнила свою соседку — даму со странностями.

— Она недавно поймала меня за локоток и давай учить: против хворей, говорит, заговор нужно читать! Бумажку вот дала.

"Бумажка" — огрызок газеты, в котором напечатана статья с устным народным творчеством: "Перед тем как читать этот заговор, нужно хорошо прочистить нос (высморкаться или промыть), чтобы свободно дышать, а сам текст заговора читать очень тихо, про себя: "Не жжёт, не течёт, не свербит, не болит. Аминь". Читать заговор столько раз, сколько вам исполнилось полных лет".

Следом опубликован второй вариант: "Читают с утра до умывания: "Господи, спаси, Господи, сохрани. На дубовом троне в золотой короне сидит Божья Мать, Дева Мария, головой кивает, меня от простуды оберегает. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь".

Кстати, РПЦ к подобным занятиям относится крайне негативно, расценивая их как колдовство. Что думает на сей счёт официальная медицина, легко может представить любой вменяемый пациент.

— Это всё бред сивой кобылы, конечно, — утверждает педиатр Анна Маслова. — Лук с чесноком я ещё могу понять, они действительно убивают микробы и поднимают иммунитет (правда, иногда могут испортить детские желудки, но это уже развитие темы). А всякие псевдомолитвы — это кошмарное мракобесие! Единственное, чем я могу объяснить эффект от подобных заговоров, — плацебо. Возможности человеческого разума не изучены до конца, но уже известно, что, сильно поверив во что-то, мы порой способны излечиться силой мысли.

Капаем не глядя

В нашем детстве в нос капалось всё, до чего додумывались смекалистые предки. В ход шли соки лука, каланхоэ, сок корня цикламена и алоэ. Младенцам закапывалось грудное молоко матери — к слову, этим рецептом со мной несколько лет назад участливо поделилась патронажная сестра из городской поликлиники. По утверждению педиатров, если первые жидкости относительно безвредны (хотя переусердствовав, можно сжечь слизистую или вызвать аллергию), то грудное молоко, как и любое другое, попадая в благоприятные для развития микроорганизмов условия, скорее навредит, чем поможет.

Мой муж делает профилактику по-иному — пьёт настойку мухомора ))) Я вот как-то немножко боялась так курсом пить, но, когда однажды я пыталась заболеть, он меня напоил, и уже на следующий день была как огурчик цитата с форума

Ещё одна профилактическая фишка — спиртовая настойка элеутерококка. На мамских форумах встречаются и вариации: некоторые "травницы" выпаивают своих детсадовцев лимонником, заманихой, аралией, женьшенем, чередой, цетрарией (известной также как исландский мох) и бузиной. Большинство этих настоек изготавливается с добавлением спирта и имеет противопоказания для пациентов младше 18 лет.

Окончательные и бесповоротные варианты — коктейль из скипидара с молоком (!), настойка из мухомора и стружка из хозяйственного мыла в нос (рецепты обнаружены на одном из форумов). Хозяйственное мыло опробовала на себе беременная мадам и, невероятно, не заболела!

Сидим дома

Ещё один способ от всезнающих мам — простой, но непростой с точки зрения исполнения:

— Мы просто стараемся никуда не ходить, — призналась Лайфу мама двойняшек Екатерина. — Мы не были на новогодней ёлке, не ходили в праздники по ресторанам. Вирусы живут там, где скапливается много народу. Гуляйте больше, избегайте общественного транспорта и не таскайтесь без острой необходимости по людным местам — магазинам, торговым центрам и так далее. Мне, конечно, легко говорить, я не работаю и могу избежать толпы по дороге на работу и болеющих коллег.

Эффективность этого способа подтвердил семейный врач Евгений Ликунов:

— Лучше ничего не делать или не ходить в период эпидемии в торговые центры с грудничками наперевес. Можно закаливать, можно заниматься фитнесом, можно плавать в бассейне, можно ставить прививки против гриппа (правда, если угадаете со штаммом вируса). Если вы здоровый человек, вам ничего не угрожает. У ребёнка до одного года иммунитет ещё лучше, чем у кормящей матери, так как защитные антитела уже переданы.

Всевозможные "…фероны"

А что же средства из аптеки, в профилактической эффективности которых заверяют рекламные ролики и многочисленные форумы? Евгений Ликунов призвал не использовать лекарственные средства без доказанной эффективности в период эпидемии гриппа и ОРВИ.

— Я за свою практику не видел эффекта от всяких там "Виферонов" и "Генферонов" ректально. Не работает "Гриппферон", оксолиновая мазь и "Деринат". Конечно, многим семьям хочется верить в эффект плацебо, и он есть. Но радикально на профилактику это не влияет.

Как признался Ликунов, иногда указанные выше псевдопрофилактические препараты он всё же назначает — для спокойствия родителей, которые считают, что если врач не назначил хоть какое-то средство, то это врач — неграмотный.

— Поверьте, я знаю лекарств значительно больше, чем врачи городских поликлиник. Но употреблять их или средства народной медицины бессмысленно — либо иммунитет есть, либо он сформируется в процессе.

Сейчас фармрынок завален всякими БАДами, присыпками и примочками, объясняет врач.

— Что положено в порошочек или в микстуру — непонятно. В России, в отличие от развитых стран, нет задачи контролировать ОТС-препараты (безрецептурные). А задача фармацевта — продать вам эти лекарства и пилюли, сделать средний чек аптеке и получить премию. Хорошо, если это просто витаминка! Поверьте, я знаю, о чём говорю! За свою практику я так и не увидел медицинской эффективности ни БАДов, ни народных средств.

Отдельно Ликунов обращает внимание родителей, что некоторые рецепты народной медицины могут привести к серьёзным осложнениям:

— В педиатрии нельзя ничего греть, нельзя растирать грудку барсучьим жиром или бальзамом "Звёздочка". Банки и горчичники канули в прошлое! Родители рискуют нагреть живот грудничка с волной колики до острого аппендицита. Нельзя без осмотра врача использовать мазь Вишневского на любую рану.

Самый знаменитый педиатр СНГ Евгений Комаровский считает, что лучший способ избежать заболевания — регулярно мыть руки, умываться и промывать нос физраствором (подойдут как флаконы-брызгалки, так и слабый солевой раствор, приготовленный в домашних условиях).

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