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Опубликовано 11 января 2017, 10:18

Министр культуры поздравил Константина Хабенского с юбилеем

Фото &copy; РИА Новости/Владимир Трефилов

Фото © РИА Новости/Владимир Трефилов

Владимир Мединский особенно отметил благотворительную деятельность актёра, позволившую множеству больных детей получить шанс обрести здоровье.

Министр культуры Владимир Мединский поздравил с 45-летием актёра Константина Хабенского, отметив его редкий, самобытным талант.

— Созданные вами герои всегда вызывают искреннюю симпатию, близки и понятны зрителям. Один из наиболее популярных и востребованных отечественных актёров современности, вас любят многочисленные поклонники, неизменно стремятся попасть на фильмы и спектакли с вашим участием, — говорится в поздравительной телеграмме.

Особо министр обратил внимание на благотворительную деятельность Хабенского.

— Благодаря вашей отзывчивости, вниманию и бескорыстным усилиям множество больных детей получили шанс обрести здоровье, приобрели надежду на доброе будущее. Сердечно желаю вам благополучия, профессиональных успехов и реализации намеченных планов! — подчеркнул Мединский.

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Светлана Боброва
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