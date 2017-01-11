Министр культуры поздравил Константина Хабенского с юбилеем

Министр культуры Владимир Мединский поздравил с 45-летием актёра Константина Хабенского, отметив его редкий, самобытным талант.

— Созданные вами герои всегда вызывают искреннюю симпатию, близки и понятны зрителям. Один из наиболее популярных и востребованных отечественных актёров современности, вас любят многочисленные поклонники, неизменно стремятся попасть на фильмы и спектакли с вашим участием, — говорится в поздравительной телеграмме.

Особо министр обратил внимание на благотворительную деятельность Хабенского.

— Благодаря вашей отзывчивости, вниманию и бескорыстным усилиям множество больных детей получили шанс обрести здоровье, приобрели надежду на доброе будущее. Сердечно желаю вам благополучия, профессиональных успехов и реализации намеченных планов! — подчеркнул Мединский.