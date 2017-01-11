Долгов не нашёл условий для отмены запрета на усыновление детей из РФ в США

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил о том, что условия, которые позволят отменить запрет на усыновление российских детей гражданами США, пока нет.

Он также выразил надежду на то, что представители РФ в скором времени смогут посетить США, чтобы обсудить вопросы защиты прав детей из России, однако эта поездка должна состояться после вступления Дональда Трампа в должность президента Соединённых Штатов.

— Мы надеемся, что в самые разумные сроки после формирования новой администрации нам удастся осуществить поездку в США. Надеюсь, что в обозримой перспективе — не буду называть конкретные сроки, но особо не откладывая после формирования администрации — мы возобновим официально нашу просьбу к американской стороне о такой поездке, — сказал Долгов.