Илон Маск назвал свои любимые игры

Миллиардер Илон Маск в интервью с директором венчурного фонда Y Combinator Сэмом Алтманом поделился играми, которые ему больше всего импонируют.

По словам колонизатора Марса, студия Blizzard проделала отличную работу над своим последним проектом Overwatch. Также он отметил карточную игру Hearthstone: Heroes of Warcraft, в которую чаще всего играют его дети.

Кроме того, Илон Маск вспомнил Deus Ex: Mankind Divided и отдельно выделил оригинальную игру серии, сюжет которой показался ему потрясающим.

Вопрос о видеоиграх возник в конце интервью, и Алтман уже хотел завершить его, но глава SpaceX поинтересовался любимыми играми интервьюеров — они назвали The Last of Us и Uncharted 4: A Thief's End.