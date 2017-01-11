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Регион
Опубликовано 11 января 2017, 12:39

Илон Маск назвал свои любимые игры

Фото: &copy;&nbsp;NTB Scanpix/Heiko Junge/via REUTERS

Фото: © NTB Scanpix/Heiko Junge/via REUTERS

Основатель компании SpaceX и главный разработчик электромобилей Tesla оказался любителем деятельности Blizzard.

Миллиардер Илон Маск в интервью с директором венчурного фонда Y Combinator Сэмом Алтманом поделился играми, которые ему больше всего импонируют.

По словам колонизатора Марса, студия Blizzard проделала отличную работу над своим последним проектом Overwatch. Также он отметил карточную игру Hearthstone: Heroes of Warcraft, в которую чаще всего играют его дети.

Кроме того, Илон Маск вспомнил Deus Ex: Mankind Divided и отдельно выделил оригинальную игру серии, сюжет которой показался ему потрясающим.

Вопрос о видеоиграх возник в конце интервью, и Алтман уже хотел завершить его, но глава SpaceX поинтересовался любимыми играми интервьюеров — они назвали The Last of Us и Uncharted 4: A Thief's End.

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Сергей Сурепин
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