Главный санитарный врач: В России от гриппа привиты 56 миллионов человек
По словам Анны Поповой, обострения ситуации с заболеваемостью гриппом в России в этом сезоне удалось избежать именно благодаря массовому прививанию.
Пик заболеваемости гриппом в России и в Москве пришёлся на первую декаду декабря, а с начала нового года идёт снижение заболеваемости вирусом, заявила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
— С первой недели января идёт снижение заболеваемости гриппом по столице и в общем по всем субъектам РФ. Сейчас волна гриппа остаётся в Поволжье, на Урале и на Дальнем Востоке. По сравнению с прошлым сезоном заболевших меньше, — пояснила Анна Попова.
Санитарный врач также посоветовала чаще мыть руки и промывать носовые ходы, не пренебрегать ношением маски и протирать гаджеты.
Если же вы уже почувствовали недомогание, лучшим вариантом будет остаться дома и начать лечение.