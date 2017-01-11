Пик заболеваемости гриппом в России и в Москве пришёлся на первую декаду декабря, а с начала нового года идёт снижение заболеваемости вирусом, заявила главный санитарный врач РФ Анна Попова.

— С первой недели января идёт снижение заболеваемости гриппом по столице и в общем по всем субъектам РФ. Сейчас волна гриппа остаётся в Поволжье, на Урале и на Дальнем Востоке. По сравнению с прошлым сезоном заболевших меньше, — пояснила Анна Попова.

Санитарный врач также посоветовала чаще мыть руки и промывать носовые ходы, не пренебрегать ношением маски и протирать гаджеты.

Если же вы уже почувствовали недомогание, лучшим вариантом будет остаться дома и начать лечение.