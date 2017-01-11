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Опубликовано 11 января 2017, 13:14

Кемеровский геймер обокрал своего товарища по игре

Фото: &copy; EAST NEWS

Фото: © EAST NEWS

Мужчины познакомились в компьютерном клубе, после чего житель областного центра обокрал товарища на сумму 23 тысячи рублей.

Сотрудники ГУ МВД по Кемеровской области установили, что после прохождения виртуального квеста в компьютерном клубе потерпевший пригласил к себе в гости одного из соратников по команде, который накануне поссорился с супругой. Мужчины выпили, после чего 37-летний хозяин квартиры уснул. Утром он обнаружил, что гость забрал его вещи.

Злоумышленник похитил мобильный телефон, телевизор, паспорт, банковскую карту, зимнюю одежду и другие личные вещи.

Полиция установила подозреваемого по отпечаткам пальцев, которые он оставил на бутылках с алкоголем. Они уже были в полицейской базе, так как мужчина ранее нарушал закон. Похищенное имущество он планировал продать и на время спрятал в квартире своего знакомого.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Имущество полицейские вернули законному владельцу.

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Сергей Сурепин
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