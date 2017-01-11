Госдума в первом чтении декриминализировала побои в семье

Сегодня депутаты Госдумы РФ в первом чтении приняли новый законопроект, который декриминализирует домашнее насилие и переводит побои в раздел административных правонарушений.

Однако примечательно, что такое преступление будет считаться административным правонарушением только в том случае, если оно было совершено впервые. За рецидив будет предусмотрено уже уголовное наказание вплоть до лишения свободы.

Ко второму чтению депутаты от партии КПРФ уже собираются внести в законопроект дополнительные поправки, которые будут сохранять уголовную ответственность за побои в отношении детей, беременных женщин, а также лиц, находящихся в беспомощном состоянии.