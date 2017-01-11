Холодец и "эти с укропчиком". Депутат Плетнёва раскрыла меню новогоднего стола
Фото:©РИА Новости/Владимир Федоренко
В конце прошлого года женщина-парламентарий пожаловалась на слишком затянутые пленарные заседания Госдумы, из-за которых она не успевает покормить мужа.
Депутат Госдумы Тамара Плетнёва рассказала Лайфу, как встретила Новый год и что было на её праздничном столе.
— У меня это семейный праздник, у меня дочка, внук, сёстры. Никуда мы не ездим, ни в какие заграницы за 23 года депутатства. Я за 23 года отвыкла готовить, но тем не менее я вспомнила, что умею: и холодец, и знаменитое оливье, селёдку под шубой, ушки эти самые с укропчиком, салатики с крабовыми палочками, — сказала Плетнёва.
8 декабря члены КПРФ Тамара Плетнёва и Вера Ганзя выразили недовольство слишком затянутыми пленарным заседанием Госдумы. Они заявили, что им необходимо "кормить мужей".