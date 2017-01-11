Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 января 2017, 16:24

Холодец и "эти с укропчиком". Депутат Плетнёва раскрыла меню новогоднего стола

Фото:&copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото:©РИА Новости/Владимир Федоренко

В конце прошлого года женщина-парламентарий пожаловалась на слишком затянутые пленарные заседания Госдумы, из-за которых она не успевает покормить мужа.

Депутат Госдумы Тамара Плетнёва рассказала Лайфу, как встретила Новый год и что было на её праздничном столе.

— У меня это семейный праздник, у меня дочка, внук, сёстры. Никуда мы не ездим, ни в какие заграницы за 23 года депутатства. Я за 23 года отвыкла готовить, но тем не менее я вспомнила, что умею: и холодец, и знаменитое оливье, селёдку под шубой, ушки эти самые с укропчиком, салатики с крабовыми палочками, — сказала Плетнёва.

8 декабря члены КПРФ Тамара Плетнёва и Вера Ганзя выразили недовольство слишком затянутыми пленарным заседанием Госдумы. Они заявили, что им необходимо "кормить мужей".

BannerImage
Шевелёва Елена
  • Новости
  • Госдума
  • Новый год
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar