Холодец и "эти с укропчиком". Депутат Плетнёва раскрыла меню новогоднего стола

Депутат Госдумы Тамара Плетнёва рассказала Лайфу, как встретила Новый год и что было на её праздничном столе.

— У меня это семейный праздник, у меня дочка, внук, сёстры. Никуда мы не ездим, ни в какие заграницы за 23 года депутатства. Я за 23 года отвыкла готовить, но тем не менее я вспомнила, что умею: и холодец, и знаменитое оливье, селёдку под шубой, ушки эти самые с укропчиком, салатики с крабовыми палочками, — сказала Плетнёва.

8 декабря члены КПРФ Тамара Плетнёва и Вера Ганзя выразили недовольство слишком затянутыми пленарным заседанием Госдумы. Они заявили, что им необходимо "кормить мужей".