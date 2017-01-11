Власти Китая назвали Pokemon GO социально опасной игрой

10 января 2017 года Главное государственное управление КНР по делам печати, издательства, радиовещания, кинематографии и телевидения (SAPPRFT) не просто запретило главную мобильную игру прошлого года Pokemon GO, но и объявило вне закона все приложения, использующие технологию дополненной реальности.

По мнению чиновников, игры такого рода несут потенциальную угрозу для национальной безопасности из-за использования данных геолокации. В частности, Pokemon GO использует картографический сервис Google, с которым китайцы уже давно перестали дружить.

Также регулятор считает такие приложения опасными для жизни обычных граждан, "так как геймерам приходится часто отвлекаться на игровой процесс, из-за чего они могут не замечать внешних угроз".

Сейчас чиновники инициировали специальное расследование, чтобы полностью изучить Pokemon GO. После этого будет принято окончательное решение насчёт судьбы всех запущенных в Китае проектов с дополненной реальностью, использующих службы геолокации.