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Регион
Опубликовано 11 января 2017, 15:13

Культовая MMORPG обрела вторую жизнь и стала самой кассовой игрой на смартфонах

Фото: &copy; Flickr/Kenny Louie

Фото: © Flickr/Kenny Louie

Компания App Annie опубликовала список лучших приложений за декабрь 2016 года, куда попало мобильное переосмысление популярной онлайн-игры Lineage 2.

Доминирование исключительно в южнокорейском кассовом мобильном топе позволило игре Lineage 2: Revolution занять в декабре 2016 года третье место в мировом рейтинге самых прибыльных проектов.

От оригинальной игры, которая появилась на ПК в далёком 2003 году, осталось только название. Lineage 2: Revolution создавалась на движке Unreal 4. Она представляет собой традиционную мобильную многопользовательскую игру с автоматическим боем.

Lineage 2: Revolution после выхода 15 декабря агрессивно продвигал App Store. Магазин приложений первую неделю после запуска проекта отдал под рекламу все большие баннеры на витрине.

Легендарную игру обогнали только Monster Strike и Clash Royale, четвёртое и пятое места заняли Fate/Grand Order и Clash of Clans соответственно.

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Сергей Сурепин
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