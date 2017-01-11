Культовая MMORPG обрела вторую жизнь и стала самой кассовой игрой на смартфонах

Доминирование исключительно в южнокорейском кассовом мобильном топе позволило игре Lineage 2: Revolution занять в декабре 2016 года третье место в мировом рейтинге самых прибыльных проектов.

От оригинальной игры, которая появилась на ПК в далёком 2003 году, осталось только название. Lineage 2: Revolution создавалась на движке Unreal 4. Она представляет собой традиционную мобильную многопользовательскую игру с автоматическим боем.

Lineage 2: Revolution после выхода 15 декабря агрессивно продвигал App Store. Магазин приложений первую неделю после запуска проекта отдал под рекламу все большие баннеры на витрине.

Легендарную игру обогнали только Monster Strike и Clash Royale, четвёртое и пятое места заняли Fate/Grand Order и Clash of Clans соответственно.