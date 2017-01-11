Глава армии Ливии посетил авианосец "Адмирал Кузнецов"

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Белкасим Хафтар посетил авианосец "Адмирал Кузнецов", где состоялась видеоконференция с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Во время телемоста военные обсудили борьбу с боевиками, сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

— После небольшой экскурсии по кораблю состоялась видеоконференция маршала Халифы Хафтара с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы борьбы с международными террористическими группировками на Ближнем Востоке, — отметили в российском военном ведомстве.

Стоит отметить, что маршалу передали партию лекарств первой необходимости для солдат и местных жителей.

В ходе визита на корабль Хафтару также была передана партия медицинских препаратов первой необходимости для ливийских военнослужащих и мирного населения.

Напомним, российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" вошёл в территориальные воды Ливии после того, как завершил задачу в ходе операции в Сирии.