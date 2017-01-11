Минтруд: Страховые пенсии проиндексируют на уровень инфляции с 1 февраля

Индексация страховых пенсий в РФ с 1 февраля 2017 года будет проведена на уровне фактической инфляции 2016 года, которая составила 5,4%, заявил глава Минтруда Максим Топилин по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

— Все пенсионеры, независимо от того, работают они или не работают, являются гражданскими или военными, получат единовременную выплату. Очень надеемся, что в январе эта работа будет завершена, — сказал Максим Топилин.

Напомним, в конце декабря Владимир Путин сообщил, что в 2017 году произойдёт индексация пенсий и соцпенсий.

Кроме того, в начале года все категории пенсионеров, включая военных пенсионеров, получат по пять тысяч рублей.