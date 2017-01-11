За игру в App Store у россиян требуют больше денег, чем у американцев

Жители США могут приобрести Rebirth за 15 долларов, в то время как у нас за неё просят аж 1150 рублей. Вероятно, дополнительная наценка объясняется печально известным налогом на Google.

При этом в Steam The Binding of Isaac: Rebirth стоит всего 349 рублей, то есть в три раза дешевле.

The Binding of Isaac: Rebirth — приключенческая игра в жанре rogue-like, игроку в ней нужно проходить подземелья с врагами и ловушками, которые каждый раз генерируются случайным образом.