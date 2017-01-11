Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 января 2017, 16:57

За игру в App Store у россиян требуют больше денег, чем у американцев

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/The-Binding-Of-Isaac

Фото: © facebook.com/The-Binding-Of-Isaac

Состоялся релиз iOS-версии приключенческой игры The Binding of Isaac: Rebirth. При этом в российском App Store она стоит даже дороже, чем в американском.

Жители США могут приобрести Rebirth за 15 долларов, в то время как у нас за неё просят аж 1150 рублей. Вероятно, дополнительная наценка объясняется печально известным налогом на Google.

При этом в Steam The Binding of Isaac: Rebirth стоит всего 349 рублей, то есть в три раза дешевле.

The Binding of Isaac: Rebirth — приключенческая игра в жанре rogue-like, игроку в ней нужно проходить подземелья с врагами и ловушками, которые каждый раз генерируются случайным образом.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Google
  • Игры
  • ios
  • steam
  • Apple
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar