Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 января 2017, 17:31

Авторам The Banner Saga едва хватает денег на разработку триквела

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/BannerSaga

Фото: © facebook.com/BannerSaga

У независимой студии Stoic нет денег для разработки The Banner Saga 3. Но они пообещали завершить трилогию из уважения к фанатам.

Причиной плачевного положения, в котором оказались разработчики, стали низкие продажи The Banner Saga 2. За первый месяц она продалась в три раза хуже оригинала. Представители студии считают, что виной тому стали конкуренция и слабая PR-кампания.

Но The Banner Saga задумывалась как трилогия, поэтому Stoic намерены сделать третью часть, даже если для этого им придётся вложить в проект личные деньги. На Kickstarter разработчики не пойдут, потому что на триквел нужно куда больше денег, чем на оригинал.

В скором времени Stoic должна официально анонсировать свои планы на будущее.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
  • сиквелы
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar