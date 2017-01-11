Авторам The Banner Saga едва хватает денег на разработку триквела

Причиной плачевного положения, в котором оказались разработчики, стали низкие продажи The Banner Saga 2. За первый месяц она продалась в три раза хуже оригинала. Представители студии считают, что виной тому стали конкуренция и слабая PR-кампания.

Но The Banner Saga задумывалась как трилогия, поэтому Stoic намерены сделать третью часть, даже если для этого им придётся вложить в проект личные деньги. На Kickstarter разработчики не пойдут, потому что на триквел нужно куда больше денег, чем на оригинал.

В скором времени Stoic должна официально анонсировать свои планы на будущее.