Деньгин: Жириновский снится мне даже в новогоднюю ночь

Первый заместитель лидера фракции ЛДПР и депутат Госдумы РФ Вадим Деньгин, рассказывая про то, как он отмечал новогодние праздники, сказал Лайфу, что Владимир Жириновский пытается сниться ему даже в новогоднюю ночь.

— Пора начинать работать. С Жириновским не соскучишься. Мало того что он всегда пытается сниться, так даже в новогоднюю ночь он контролирует каждого из наших депутатов, где они находится, чтобы всегда были рядом, чтобы моментально мобилизовались и при необходимости прибыли в Москву для решения тех проблем, которые так необходимо решить, — сказал Деньгин.

Также Деньгин отметил, что новогоднюю ночь он провёл в кругу родных и близких дома с традиционным новогодним блюдом — салатом оливье.

— Это семейный праздник, поэтому отмечали его все вместе. Я провёл все выходные с родителями, тёщей и со своими детьми, — добавил Вадим Деньгин.