Симулятор виртуального секса с настоящими куклами покажут в Лас-Вегасе

На выставке развлечений для взрослых AVN Adult Entertainment Expo в Лас-Вегасе японцы покажут Let’s Play With Nanai: симулятор полового акта, комбинирующий виртуальную реальность с реальными секс-куклами.

Пользователям Let’s Play With Nanai понадобится шлем виртуальной реальности Oculus Rift или HTC Vive и необычный контроллер в виде прозрачного и мягкого на ощупь торса секс-куклы. Он, в свою очередь, будет синхронизироваться с тем, что видит пользователь, и таким образом углублять погружение.

Продюсеры проекта надеются, что он завоюет сердца посетителей выставки. Случится ли это, станет известно совсем скоро: AVN Adult Entertainment Expo пройдёт с 18 по 21 января.