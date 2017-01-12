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Опубликовано 12 января 2017, 08:47

Симулятор виртуального секса с настоящими куклами покажут в Лас-Вегасе

Фото: &copy; Flickr / Rebecca Ashbourne

Фото: © Flickr / Rebecca Ashbourne

Разработчики со всего мира продолжают совершенствовать симуляцию секса в виртуальной реальности. Очередного прорыва в этой сфере добились умельцы из Японии.

На выставке развлечений для взрослых AVN Adult Entertainment Expo в Лас-Вегасе японцы покажут Let’s Play With Nanai: симулятор полового акта, комбинирующий виртуальную реальность с реальными секс-куклами.

Пользователям Let’s Play With Nanai понадобится шлем виртуальной реальности Oculus Rift или HTC Vive и необычный контроллер в виде прозрачного и мягкого на ощупь торса секс-куклы. Он, в свою очередь, будет синхронизироваться с тем, что видит пользователь, и таким образом углублять погружение.

Продюсеры проекта надеются, что он завоюет сердца посетителей выставки. Случится ли это, станет известно совсем скоро: AVN Adult Entertainment Expo пройдёт с 18 по 21 января.

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Станислав Погорский
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