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Регион
Опубликовано 12 января 2017, 07:42

Dota 2 оказалась самой популярной игрой 2016 года в Steam

Скриншот: &copy; L!FE

Скриншот: © L!FE

Различные сервисы игровой статистики продолжают подводить итоги прошлого года. Выяснилось, что Dota 2 по-прежнему самая популярная игра в Steam — с огромным отрывом от других.

Об этом стало известно из отчёта сайта GitHyp. Dota 2 вновь оказалась самой популярной игрой на платформе: в среднем на её серверах находилось 636 607 человек в час. Второе место занял командный шутер Counter-Strike: Global Offensive, в него в среднем играло 360 600 человек в час. Цифры у остальных игр в топе куда скромнее: на третьей позиции Team Fortress 2 (50 802 человека в час), четвёртое место заняла GTA V (40 258 игроков ежечасно), а замыкает пятёрку Sid Meier’s Civilization V (37 885 участников партий в час).

При этом в рейтинге игр с наибольшей пиковой аудиторией есть и новинки прошлого года: на третьем месте No Man’s Sky (212 321 человек), а за ней идут XCOM 2 (132 834 игрока) и Dark Souls III (129 922 человека на пике). Как можно догадаться, первое и второе место здесь также заняты Dota 2 и CS: GO — 1 286 617 и 845 806 игроков на пике соответственно.

Самым популярным релизом 2016 года оказался бесплатный аналог Overwatch, командный шутер Paladins: в него играло в среднем 22 809 человек в час.

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Станислав Погорский
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