Стали известны сюжет игры по "Стражам Галактики" и возможная дата выхода

Описание проекта появилось на сайте американского магазина GameStop. Сейчас страница с игрой убрана из общего доступа.

Из описания стало известно, что в видеоигре появятся все Стражи из первого фильма: Звёздный Лорд, Гамора, Дракс, Ракета и Грут. Они будут охотиться за неким артефактом, обладающим "невероятной силой". При этом у каждого члена отряда будет своя мотивация заполучить реликвию, а противостоять им будет "безжалостный враг, последняя из своего рода".

Как это бывает с играми Telltale, Guardians of the Galaxy будет выходить в эпизодической форме, а всего в сезоне будет пять серий.

Также сообщается, что на странице предзаказа игры в качестве даты было указано 25 апреля этого года — всего неделя до выхода фильма "Стражи Галактики. Часть 2" в прокат.