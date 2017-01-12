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Опубликовано 12 января 2017, 09:31

Стали известны сюжет игры по "Стражам Галактики" и возможная дата выхода

В декабре прошлого года была анонсирована игра по "Стражам Галактики" от студии Telltale. Теперь в Сети появилась информация о её сюжете.

Фото: &copy; twitter.com/themarvelreport

Фото: © twitter.com/themarvelreport

Описание проекта появилось на сайте американского магазина GameStop. Сейчас страница с игрой убрана из общего доступа.

Из описания стало известно, что в видеоигре появятся все Стражи из первого фильма: Звёздный Лорд, Гамора, Дракс, Ракета и Грут. Они будут охотиться за неким артефактом, обладающим "невероятной силой". При этом у каждого члена отряда будет своя мотивация заполучить реликвию, а противостоять им будет "безжалостный враг, последняя из своего рода".

Как это бывает с играми Telltale, Guardians of the Galaxy будет выходить в эпизодической форме, а всего в сезоне будет пять серий.

Также сообщается, что на странице предзаказа игры в качестве даты было указано 25 апреля этого года — всего неделя до выхода фильма "Стражи Галактики. Часть 2" в прокат.

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Станислав Погорский
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