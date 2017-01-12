По романам Харуки Мураками создали игру

Игра создавалась в жанре point-and-click квеста в стиле легендарных The Secret of Monkey Island и Grim Fandango. Главной героиней будет девушка из неназванного европейского города. Она полностью лишилась памяти и не помнит даже собственного имени. Игрок должен много общаться с другими персонажами, чтобы разгадать загадки и вспомнить всё.

По словам разработчиков, проект Memoranda не будет полностью основан на книгах Харуки Мураками, но он должен вызвать у геймера похожие чувства и ощущения как при чтении произведений известного писателя.

Игра Memoranda выйдет 25 января 2017 года на PC и Mac.

Харуки Мураками — японский писатель и переводчик, обладатель множества премий, среди которых есть Премия Франца Кафки и Всемирная премия фэнтези за лучший роман, полученная после написания романа "Кафка на пляже".