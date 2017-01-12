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Опубликовано 12 января 2017, 11:37

Стала известна причина отмены Half-Life 3

Фото: &copy; Vk.com /&nbsp;Half-Life 3

Фото: © Vk.com / Half-Life 3

Выход продолжения культовой серии не состоялся в связи с особым форматом работы в компании Valve.

Один из сотрудников студии Valve на условиях анонимности рассказал журналистам Game Informer, почему Half-Life 3 всё ещё не вышла. По словам разработчика, отсутствие Half-Life 3 ошибочно считается невыполненным обещанием, так как компания никогда не анонсировала игру с таким названием.

Источник заявил, что в Valve было несколько групп, начинающих работу над Half-Life 3 — у всех было разное видение этого проекта. Подобная практика является нормальной для студии, так как в своё время существовали три конкурирующие между собой концепции Half-Life 2, однако в итоге был выбран вариант с акцентом на историю.

Разработчик добавил, что выпуск Half-Life 3 вероятен лишь в случае эксклюзивности для Steam OS, однако студию больше интересует развитие других проектов, среди которых есть Dota 2 и Counter-Strike.

Говоря о разработке "на сторону", сотрудник Valve отметил, что Half-Life 3 не будут заниматься сторонние разработчики, так как это может ещё больше расстроить фанатов серии.

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Сергей Сурепин
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