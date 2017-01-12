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Опубликовано 12 января 2017, 12:31

В День работника прокуратуры Поклонская пришла в ГД в белом генеральском кителе

Фото:&nbsp;&copy; L!FE

Фото: © L!FE

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская стала депутатом Госдумы осенью 2016 года.

В День работника прокуратуры депутат Госдумы Наталья Поклонская пришла на работу в белом генеральском кителе. 

Напомним, Наталья Поклонская  бывший прокурор Крыма, осенью 2016 года она стала депутатом Госдумы VII созыва по результатам выборов, занимает должность председателя Комиссии ГД по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД. 

Поклонская — госсоветник юстиции 3-го класса, что соответствует чину генерал-майора. 

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Ксения Сюткина
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