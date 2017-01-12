В День работника прокуратуры Поклонская пришла в ГД в белом генеральском кителе

В День работника прокуратуры депутат Госдумы Наталья Поклонская пришла на работу в белом генеральском кителе.

Напомним, Наталья Поклонская — бывший прокурор Крыма, осенью 2016 года она стала депутатом Госдумы VII созыва по результатам выборов, занимает должность председателя Комиссии ГД по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД.

Поклонская — госсоветник юстиции 3-го класса, что соответствует чину генерал-майора.