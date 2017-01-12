Глава Минтруда заявил, что споры о повышении пенсионного возраста идут постоянно

Минтруд РФ участвует в обсуждении экономической стратегии Центра стратегических разработок (ЦСР), которая предусматривает повышение пенсионного возраста. Об этом 12 января заявил глава министерства Максим Топилин.

— Участвует. Эти дискуссии идут, — сказал Максим Топилин.

Министр отметил, что такие обсуждения идут "давно и постоянно".

Напомним, зампред Экономического совета при Президенте РФ Алексей Кудрин в мае 2016 года предложил постепенно увеличить пенсионный возраст в России для мужчин и женщин до 63 лет.

Тогда же его поддержали в Минэкономразвития.