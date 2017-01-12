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Регион
Опубликовано 12 января 2017, 14:13

Глава Минтруда заявил, что споры о повышении пенсионного возраста идут постоянно

Фото:&copy; РИА Новости/Евгений Биятов

Фото:© РИА Новости/Евгений Биятов

Минтруд РФ участвует в обсуждении экономической стратегии Центра стратегических разработок (ЦСР), которая предусматривает повышение пенсионного возраста. Об этом 12 января заявил глава министерства Максим Топилин.

— Участвует. Эти дискуссии идут, — сказал Максим Топилин.

Министр отметил, что такие обсуждения идут "давно и постоянно".

Напомним, зампред Экономического совета при Президенте РФ Алексей Кудрин в мае 2016 года предложил постепенно увеличить пенсионный возраст в России для мужчин и женщин до 63 лет.

Тогда же его поддержали в Минэкономразвития.

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Екатерина Кочетова
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