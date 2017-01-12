Министр культуры поздравил Ренату Литвинову с 50-летием

Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил заслуженную артистку России, режиссёра и сценариста Ренату Литвинову с 50-летним юбилеем.

— Вы чутко ощущаете последние веяния и тенденции в мире искусства и моды, тонко сочетаете в своих работах современность и классику. Это нашло отражение не только в ваших сценических образах, но и в литературных произведениях, — говорится в телеграмме министра культуры.

Владимир Мединский отметил, что зрители ценят Ренату Литвинову за безукоризненное чувство стиля, элегантность и женственность, а также за умение интеллигентно, изысканно и темпераментно передавать характеры своих героинь.