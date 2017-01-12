Володин призвал ПАСЕ изменить регламент, при котором можно лишать права голоса

Вячеслав Володин призвал председателя ПАСЕ Педро Аграмунта изменить регламент Ассамблеи, чтобы защитить национальные делегации от возможного лишения голоса.

— То что вы, как председатель ПАСЕ, озаботились тем, что было бы правильно, чтобы было 47 делегаций, участвующих в ПАСЕ, ещё раз вселяет надежду, что ПАСЕ, в своё время приняв такое решение, дискриминационное по отношению к целой национальной делегации, исправит свой регламент, и права национальных делегаций будут защищены. Это будет соответствовать стандартам демократии, и это будет соответствовать духу парламентаризма, — сказал Володин.

Россия пока лишена права голоса в зале, на комитетах. Кроме того, запрещено участие российских представителей в миссиях ПАСЕ.