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Регион
Опубликовано 12 января 2017, 14:59

Володин призвал ПАСЕ изменить регламент, при котором можно лишать права голоса

Фото:&copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото:©РИА Новости/Владимир Федоренко

Спикер Государственной думы встретился с главой Парламентской ассамблеи Педро Аграмунтом.

Вячеслав Володин призвал председателя ПАСЕ Педро Аграмунта изменить регламент Ассамблеи, чтобы защитить национальные делегации от возможного лишения голоса.

— То что вы, как председатель ПАСЕ, озаботились тем, что было бы правильно, чтобы было 47 делегаций, участвующих в ПАСЕ, ещё раз вселяет надежду, что ПАСЕ, в своё время приняв такое решение, дискриминационное по отношению к целой национальной делегации, исправит свой регламент, и права национальных делегаций будут защищены. Это будет соответствовать стандартам демократии, и это будет соответствовать духу парламентаризма, — сказал Володин.

Россия пока лишена права голоса в зале, на комитетах. Кроме того, запрещено участие российских представителей в миссиях ПАСЕ.

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Роман Харрасов
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