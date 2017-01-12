МЧС России получило первый серийный самолёт Бе-200ЧС

Сообщается, что воздушное судно прошло программу предъявительских и приёмо-сдаточных испытаний, в том числе взлёты, посадки c акватории Чёрного моря, а также заборы и сбросы воды.

В честь прославленного военного лётчика морской авиации — героя Советского Союза — самолету присвоено имя "Александр Разгонин".

После церемонии передачи самолёт направится к месту постоянного базирования в Ростове-на-Дону, где будет эксплуатироваться в составе Южного регионального центра МЧС России.

Гендиректор ТАНТК Юрий Грудинин сообщил, что в настоящее время на предприятии в цехе окончательной сборки в разной степени готовности находятся 4 самолёта-амфибии Бе-200ЧС для МЧС.

Грудинин уточнил, что второй самолёт готовится к проведению комплекса необходимых лётных испытаний и наземных отработок, а до конца 2017 года планируется передать заказчику ещё 4 самолёта.

Лайф напоминает, что на основе опыта эксплуатации и доптребованиями заказчиков, самолёт подвергся серьёзной модернизации — обновлено бортовое оборудование, внесены изменения в конструкцию планера, обеспечено импортозамещение некоторых систем воздушного судна.

Многоцелевой самолёт-амфибия Бе-200ЧС предназначен для решения задач пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды.

Бе-200ЧС зарекомендовал себя в ходе тушения пожаров и спасательных операций, в том числе за границей: в Греции, Португалии, Франции. Самолёт прошёл процедуру европейской сертификации, которая признаётся во всём мире и даёт самолёту шансы выхода на международный рынок.