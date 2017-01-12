Психологи помогут разработчикам в создании игр

Академический психолог Лара Кроуфорд рассказала, что большинство крупных игровых компаний нанимает психологов для того, чтобы понять, как человек будет вести себя в их игровом мире, а не чтобы понять, чего бы ему на самом деле хотелось. По словам Кроуфорд, она бы с удовольствием занялась такой работой.

В последнее время психология в разработке игр чаще всего упоминается в контексте того, как будет вести себя игрок в определённых ситуациях. Разработчики хотят понять, как сделать так, чтобы соревновательные игры не вызывали конфликтов. Также им интересно, чтобы геймер постоянно чувствовал себя вовлечённым в процесс игры.

Лара Кроуфорд считает, что психологию можно использовать иначе. В частности, науку можно применить непосредственно при разработке игры для того, чтобы создать игровой мир и его персонажей более привлекательными для будущих игроков.

Меня часто приглашали известные студии. Мне приходилось отказывать. Причина заключается в том, что большинству этих команд на самом деле не нужен был мой опыт Лара Кроуфорд, психолог

Она добавила, разработчики MMO хотят от неё, чтобы игроки вели себя менее агрессивно. Также студиям интересно знать, каких персонажей чаще всего будут выбирать их игроки.

Сейчас Лара Кроуфорд работает консультантом по разработке Riders of Icarus — одной из последних MMO компании Nexon.