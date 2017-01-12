Sony закрыла одну из старейших внутренних студий
Стало известно о закрытии британской игровой студии Guerilla Cambridge. Она была одним из старейших подразделений отделения Sony, отвечающего за видеоигры.
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Sony подтвердила факт закрытия студии сайту GameIndustry. Компания объяснила, что этот шаг был необходим для реорганизации внутренний структуры её европейских студий. Guerilla Cambridge ранее называлась SCEE Cambridge Studio и была основана 19 лет назад.
Эта новость никак не связана с Gurilla Game Amsterdam, разработчиком серии шутеров Killzone и ролевой экшен-игры Horizon Zero Dawn. Guerilla Cambridge, в свою очередь, была известна по серии игр MediEvil, шутеру Killzone Mercenary для PS Vita, а недавно она выпустила мультиплеерную игру RIGS: Mechanized Combat League для шлема виртуальной реальности PlayStation VR.
Sony заявляет, что работникам Guerilla Cambridge помогут с устройством в новое место, а на других студиях это событие никак не сказалось.