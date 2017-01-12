Sony закрыла одну из старейших внутренних студий

Sony подтвердила факт закрытия студии сайту GameIndustry. Компания объяснила, что этот шаг был необходим для реорганизации внутренний структуры её европейских студий. Guerilla Cambridge ранее называлась SCEE Cambridge Studio и была основана 19 лет назад.

Эта новость никак не связана с Gurilla Game Amsterdam, разработчиком серии шутеров Killzone и ролевой экшен-игры Horizon Zero Dawn. Guerilla Cambridge, в свою очередь, была известна по серии игр MediEvil, шутеру Killzone Mercenary для PS Vita, а недавно она выпустила мультиплеерную игру RIGS: Mechanized Combat League для шлема виртуальной реальности PlayStation VR.

Sony заявляет, что работникам Guerilla Cambridge помогут с устройством в новое место, а на других студиях это событие никак не сказалось.