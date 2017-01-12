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Регион
Опубликовано 12 января 2017, 15:32

Sony закрыла одну из старейших внутренних студий

Стало известно о закрытии британской игровой студии Guerilla Cambridge. Она была одним из старейших подразделений отделения Sony, отвечающего за видеоигры.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/LoucospornerdicesLN

Фото: © facebook.com/LoucospornerdicesLN

Sony подтвердила факт закрытия студии сайту GameIndustry. Компания объяснила, что этот шаг был необходим для реорганизации внутренний структуры её европейских студий. Guerilla Cambridge ранее называлась SCEE Cambridge Studio и была основана 19 лет назад.

Эта новость никак не связана с Gurilla Game Amsterdam, разработчиком серии шутеров Killzone и ролевой экшен-игры Horizon Zero Dawn. Guerilla Cambridge, в свою очередь, была известна по серии игр MediEvil, шутеру Killzone Mercenary для PS Vita, а недавно она выпустила мультиплеерную игру RIGS: Mechanized Combat League для шлема виртуальной реальности PlayStation VR.

Sony заявляет, что работникам Guerilla Cambridge помогут с устройством в новое место, а на других студиях это событие никак не сказалось.

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Станислав Погорский
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