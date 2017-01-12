В ГД взяли на контроль ситуацию с похищением ребёнка в Подмосковье

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей взял на контроль ситуацию с похищением ребёнка в Подмосковье, заявила Лайфу зампредседателя комитета Оксана Пушкина.

— Мы с этого начали заседание комитета. Безоговорочно, все женщины в комитете решили взять историю на контроль и поддерживать законными способами. Эта драматическая женская история объяснима с точки зрения эмоций, но, скорее всего, женщина понесёт наказание. Как сделать так, чтобы законно помочь ей и не травмировать ребёнка, ведь по факту мамой является именно эта женщина. Мы связались с уполномоченным по правам ребёнка в Московской области. Мы собираемся ехать к ней туда — я и второй заместитель Елена Вторыгина, — сказала Пушкина.

По версии следствия, В Подмосковье женщина выкрала ребёнка из роддома. Своего, по информации Лайфа, она потеряла и не захотела возвращаться к мужу без ребёнка. Она забрала малыша по имени Матвей, от ребёнка ранее отказались биологические родители. Семья назвала сына Егором и три года воспитывала мальчика как своего родного ребёнка. Отец похищенного мальчика готов взять его в новую семью, если экспертиза ДНК докажет его отцовство.