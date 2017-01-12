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Опубликовано 12 января 2017, 16:20

Настоящие врачи попытались сыграть в симулятор работы хирурга

Популярный YouTube-канал Facts. опубликовал видео, в котором настоящие хирурги играют в Surgeon Simulator.

Фото: &copy; Flickr/clement127

Фото: © Flickr/clement127

Вопреки всем ожиданиям, игра оказалась сложной для врачей. Профессиональный опыт полностью противоречил игровому процессу симулятора, в результате чего хирурги допускали уморительные ошибки во время проведения элементарных операций.

Врачи отметили "ошибки" разработчиков, которые не всегда реалистично отображают проведение операций. Специалисты рассчитывали увидеть привычные для себя инструменты и приборы, однако игра предложила им совершенно иные решения.

Разбивая рёбра "пациента" один из врачей в шутку сказал: "Не переживайте, они ему не понадобятся". Другой, после того как допустил ошибку, заявил: "Надеюсь, мой босс не станет смотреть это видео".

Surgeon Simulator — симулятор работы хирурга, разработанный студией Bossa Studios. Игра доступна на ПК, PlayStation 4, iOS и Android.

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Сергей Сурепин
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