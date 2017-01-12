В Госдуме назвали бредом мечты депутата Рады о параде ВСУ на Красной площади

В Госдуме назвали бредом идею депутата Верховной рады Андрея Тетерука провести парад "победоносной украинской армии" на Красной площади, сообщает "Лента.ру".

— К сожалению, всегда находятся люди, которые обладают больным воображением. Это бред! Русский язык, он же богатый, ёмкий. По-моему, это характеризует и того, кто говорит и что говорит, — сказал первый зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Михаил Старшинов.

Он напомнил, что в России уже неоднократно слышали подобные заявления "про победоносную украинскую армию".

Заявление Андрея Тетерука о том, что украинская армия способна победить российскую, а затем пройтись по Красной площади, ранее передали украинские СМИ. Тетерук отметил, что проведение такого парада "будет уместным".

Напомним, ранее экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей во время выступления в Верховной раде летом 2014 года уже обещал провести победное шествие в "украинском Севастополе".