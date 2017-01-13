Рестлер подал в суд на авторов Gears of War за кражу внешности

Хэмилтон рассказал изданию TMZ, что в январе прошлого года друг его сына показал ему игру Gears of War. Один из её героев по имени Коул Трейн оказался слишком уж похож на бывшего спортсмена.

Ленвуд хочет судиться с авторами игры. Он утверждает, что внешность персонажа практически идентична его облику. Речь идёт не только о чертах лица: Трейн также носит шапку дерби и браслеты, и у него есть передний золотой зуб.

На этом сходства не заканчиваются: Хэмилтон хочет засудить и Лестера Спейта, озвучившего героя. По словам Ленвуда, он познакомился с Лестером на соревнованиях, после чего тот скопировал его манеру речи. По заверениям истца независимый эксперт подтвердил, что голоса Хэмилтона и Трейна практически неразличимы.

В качестве компенсации Ленвуд хочет не просто конкретную сумму, а процент с продаж игры. Gears of War, напомним, — хит, вышедший ещё в 2006 году, а с тех пор переизданный на Xbox One в составе сборника Gears of War: Ultimate Edition.