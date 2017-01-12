В ГД взяли на контроль случай со скорой, которую не пропустила автоледи

Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль заявил Лайфу, что комитет взял на контроль случай со скорой на Камчатке. Скорая не смогла проехать к дому, где её ожидал 21-летний молодой человек. Когда врачам удалось попасть к больному, они лишь констатировали смерть юноши.

— Очень плачевно, что приходится реагировать на такие истории. Не представишь в самом страшном сне такое. Встречаются в нашем обществе такие люди, какие законы ещё прописать, чтобы от этого зависело спасение жизни человека. Мы обсудили этот случай, комитет возьмёт это на контроль. Мы сделали запрос в Следственный комитет и прокуратуру, — сказал Огуль.