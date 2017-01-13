Фанаты делают игру на основе Resident Evil 4

Проект зародился ещё год назад: тогда несколько человек решили собственными усилиями воссоздать прототип Resident Evil 4 под названием Hookman Version. При этом команда не ставит перед собой цель воссоздать точную копию той игры. Бреши прототипа они заполняют на свой лад, лишь основываясь на известной информации о Hookman Version.

Сейчас у проекта появилась демоверсия, доступная для скачивания всем желающим.

Разработчики называют игру Resident Evil 3.5 — не исключено, что из-за этого у них скоро возникнут проблемы с издателем Capcom, которому принадлежат права на этот бренд.