Страховщики хотят вернуть "копеечную" неустойку за просрочку ремонта по ОСАГО

Как установил Лайф, страховщики хотят в десять раз снизить финансовую ответственность за просрочку ремонта автомобилей по ОСАГО. Соответствующие изменения в проект поправок к автогражданке подготовил Центробанк: мегарегулятор направил своё экспертное мнение в Госдуму. Ожидается, что изменения будут внесены ко второму чтению скандального проекта поправок, которые призваны лишить автомобилистов возможности получать компенсацию по ДТП наличными деньгами. Эксперты предупреждают, что эти нововведения помогут страховщикам тянуть резину с ремонтом, вынуждая владельцев забирать машины и ремонтировать их самостоятельно.

Центробанк рекомендовал депутатам снизить размер неустойки за каждый день просрочки ремонта по ОСАГО в десять раз — с ныне действующего 1% (от суммы ремонта) до 0,1%. Об этом рассказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин в рамках круглого стола по ОСАГО, проходившего накануне в Госдуме.

Для примера, сейчас средняя сумма возмещения при ДТП по автогражданке составляет 60 тыс. рублей, и за каждый день просрочки ремонта машины страховщик заплатит автомобилисту по 600 рублей. Благодаря усилиям Центробанка эта санкция для страховщика может снизиться до 60 рублей. И тут неплохо бы отметить то, что страховщики уже давно и методично добиваются отмены этих санкций. Ведь до 1 сентября 2014 года их жизнь была куда проще: расчёт неустойки был привязан к 1/75 ставки рефинансирования ЦБ.

Для понимания, за всё тот же просроченный ремонт на 60 тыс. рублей раньше страховщики платили примерно по 80 рублей в день. До 2014 года это приводило к тому, что восстановление машин затягивалось на недели и месяца. А после тех изменений страховые компании обнаружили, что затягивать с выплатами крайне невыгодно. Помимо маленьких штрафов ЦБ предлагает обязать страховщиков ремонтировать автомобиль в 35-дневный срок (не считая праздников и выходных).

Сначала это может показаться благой идеей, потому что сейчас на эти же цели даётся чуть меньше — один месяц, но в этот срок входит и время, необходимое страховщику на приём, обработку заявления, проведение экспертизы. А в новой редакции про бумажную волокиту ничего не сказано, таким образом страховщик может тянуть сначала с оформлением, а потом ещё 35 дней ремонтировать автомобиль. Кроме того, предлагается отдать выбор сервиса для ремонта на откуп страховщиков, причём СТО может быть отдалено от места жительства автовладельца на 50 км. Но лейтмотивом поправок для всех эти сопутствующих "улучшений" ОСАГО является отмена компенсаций наличными по ДТП.

На явно неприлично малые штрафные санкции указал участвующий в круглом столе начальник управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков.

— По закону "О защите прав потребителей" неустойка составляет 3% от стоимости ремонта, тогда как в законопроекте лишь 0,1%. Это вызовет многочисленные споры при рассмотрении дел в судах, — отреагировал чиновник.

Тем не менее в Российском союзе страховщиков (РСА) положительно оценивают инициативы Центробанка. Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс заявил, что если страховые компании несут ответственность за ремонт автомобиля, то они должны выбирать мастерскую. По его словам, в случае штрафных санкций компания всегда может обратиться к партнёрам-сервисменам с регрессным иском.

Второе чтение проекта поправок к ОСАГО обещает быть непростым: большинство присутствующих депутатов все инициативы РСА и примкнувшего к нему Центробанка бурно критиковали. Депутат Виталий Ефимов из Комитета по транспорту рубанул правду-матку: "Закон ультралоббистский, как он пробежал в первом чтении — непонятно".

Эксперты рынка убеждены, что регулятор не может совладать с лоббизмом страховщиков.

— Центральный банк пытается повлиять на ситуацию с ОСАГО, но, по сути, он просто латает уродливую систему, не исправляя её, — отмечает глава компании "Главстрахконтроль" Николай Тюрников. — Основная проблема рынка ОСАГО — тотальные недоплаты. Человек не получает положенную сумму и оставшуюся часть взыскивает в суде. Клиент и сейчас может попросить направление на ремонт, но таковых возмещений, по моим оценкам, не более 1% — это капля в море.

Тюрников предупреждает, что отмена компенсации по ДТП наличными приведёт к тотальной перегрузке ремонтом аффилированных со страховщиками станций.

— В год происходит более 2,5 млн страховых случаев по ОСАГО. И если всех станут направлять на ремонт, то это однозначно приведёт к коллапсу. Перед сервисами выстроятся очереди, поскольку они объективно не смогут "переварить" все поступившие машины. Страховые компании стремятся полностью монополизировать рынок ремонта ОСАГО. Категорически недопустимо сконцентрировать у страховых компаний все полномочия: выбор и формы возмещения и выбор сервиса. Поскольку в этом случае на рынке ОСАГО останутся только "карманные" СТО, не будет мотивации качественно и своевременно ремонтировать машины. Право выбора должно остаться у владельцев, в этом случае будет возможность как-то повлиять, останутся рыночные отношения, — подчеркнул юрист.