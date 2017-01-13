На Nintendo Switch выйдет GTA в стиле LEGO

Оригинальная LEGO City Undercover вышла в 2013 году на Wii U, а её средний балл на международном агрегаторе рецензии Metacritic составил 80 из 100. От других LEGO-игр она отличается тем, что сделана не по популярной лицензии: вместо этого её действие разворачивается в месте под названием Lego City.

Главный герой City Undercover — примерный полицейский, внедряющийся под прикрытием в самую гущу криминального общества кубического мегаполиса.

Обновлённая LEGO City Undercover выйдет на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch во втором квартале этого года.