Госдума РФ: Наказания за преступления против врачей и полицейских могут уравнять

Первый зампред Комитета ГД ФС РФ по охране здоровья от фракции ЛДПР Сергей Фургал в интервью Лайфу рассказал, что в Госдуме уже готовится законопроект, который должен будет приравнять препятствие работе медицинских сотрудников к препятствию работе полицейских.

— Мы хотим внести дополнение в этот законопроект, чтобы препятствие работе медицинских работников приравнивалось к препятствию работе полицейских. А если это ещё и привело к тяжким последствиям, то здесь, конечно, уже будет применяться уголовная ответственность, — сказал Фургал.

Помимо этого депутат отметил, что неадекватную часть населения России необходимо взбодрить, чтобы они понимали, что за такие суровые нарушения невозможно будет отделаться лишь штрафом в 500 рублей.

— Если они будут понимать, что перекрывая дорогу скорой помощи, они лишатся прав на три года и потом будут ещё на них повторно сдавать, да ещё и "прославятся" на всю страну в СМИ, то они 100 раз подумают, прежде чем так сделать, — подчеркнул Фургал.

Зампред также добавил, что в РФ водители достаточно часто нарушают ПДД, так как в России сложился такой менталитет. Однако не стоит путать обычное нарушение правил с откровенным хамством на дорогах.

— Хамского отношения не должно быть. Тем более к медицинским работникам, — сказал депутат.

Напомним, что новый законопроект в Госдуме РФ подготовили после скандального случая в Петропавловске-Камчатском, где автоледи вместе со своим неадекватным спутником не пропустили машину скорой помощи к подъезду, где находился тяжелобольной пациент, из-за чего тот скончался.