Объявлена дата выхода и российская цена Nintendo Switch

13 января 2017 года состоялась презентация Nintendo Switch Presentation 2017, посвящённая новой консоли Nintendo Switch.

Устройство получит онлайн-сервисы, благодаря которым можно будет играть по Сети и общаться с друзьями. Сервисы до осени 2017 года будут бесплатными, а потом придётся оформлять платную подписку. У консоли не будет региональных ограничений — приобретя Switch в любой стране, вы сможете покупать игры для любого региона.

В портативном режиме консоль будет работать от 2,5 до 6,5 часов в зависимости от игры. С помощью Wi-Fi в онлайновых баталиях на Nintendo Switch сможет сойтись до 8 человек. Размер дисплея составляет 6,2 дюйма, разрешение — 1280 на 720. На телевизоре разрешение составит 1920 на 1080. Память для игр рассчитана на 32 гигабайта, будет доступен слот для microSD-карт.

Контроллеры Joy-Con получили NFC-чип, который работает с фигурками amiibo, гироскоп и камеру, способную определять форму предметов. Это позволит использовать его в качестве универсального контроллера для новых игр.

В состав базовой комплектации Nintendo Switch войдут: само устройство, правый и левый Joy-Con-контроллеры, два ремешка и держатель для контроллеров, док-станция, HDMI-кабель и блок питания. Контроллер Switch Pro придётся покупать отдельно, и обойдётся он в 4499 рублей.

Продажи консоли стартуют 3 марта 2017 года. Цена — 22 449 рублей. Предварительные заказы откроются уже сегодня.