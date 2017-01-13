В Госдуме считают, что контроль за олимпиадой должен быть такой же, как за ЕГЭ

Контроль за разработкой, доставкой заданий и проведением Всероссийской олимпиады школьников должен быть столь же жёстким, как и на ЕГЭ. Об этом Лайфу заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Борис Чернышов. По его мнению, должно быть проведено тщательное разбирательство, которое бы показало причину произошедшего — коррупция или банальная халатность. Чернышов полагает, что в первом случае могут быть замешаны региональные чиновники, так как они имеют наибольший доступ к заданиям.

— Мы будем обращаться в Минобрнауки c просьбой ужесточить контроль за проведением олимпиад такого уровня, от которых может зависеть поступление на бюджет в вузы. Необходимо, прежде всего, отслеживать вплоть до того, когда будут вскрыты конверты, то, как запечатываются, отправляются и открываются конверты с заданиями, — говорит Чернышов. — На самом деле даже хорошо, что детям представили резервный вариант олимпиады — ответы будут максимально честными. Ведь нельзя исключать, что всё равно были школьники, у которых ответы были, — часто бывает, что без сливов в Сеть такое происходит: кто-то, например, из преподавателей-разработчиков занимается репетиторством и за "плату за урок" даёт ребенку те же задания, что будут в олимпиаде. Соревнования, связанные с преференциями в учебных заведениях, очень опасная вещь! Победителями оказываются не только талантливые дети, но и те, кто проскочили за счёт родительских связей или денег.

Надо смотреть, как произошла утечка. Бывает, что халатность и журналисты, например, случайно сфотографировали. А, может, тут коррупция — если так, то необходимо очень жёсткое разбирательство, вплоть до увольнения. Я уверен, что виноваты не школьные учителя. Скорее всего, такое допустили региональные чиновники, сотрудники департамента образования. Но, может, замешаны и федералы. Разработчики вряд ли, потому что каждый специалист разрабатывает свою часть заданий, то есть у кого-то одного нет полного контроля над измерительным материалом.

Напомним, 13 января стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе, в котором участвует около 10 тысяч подростков. Однако начало соревнования было омрачено новостью о том, что задания накануне попали в Сеть. Из-за этого организаторам пришлось предложить школьникам запасной вариант олимпиадных заданий, который уступает первоначальному.