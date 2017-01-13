В Татарстане власти предложили изымать детей у должников за услуги ЖКХ

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала журналистам, что 12 января к ней поступил не совсем обычный документ из Совета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.

В этом документе на полном серьёзе предлагается изымать детей из семей должников за услуги ЖКХ, а в частности — за электроэнергию.

— Изъятие ребёнка становится манипуляцией. Это недопустимо, — прокомментировала это предложение Кузнецова. — Очень важно понимать, что изъятие ребёнка — это самое последнее, что можно сделать.