В Татарстане власти предложили изымать детей у должников за услуги ЖКХ
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Детский омбудсмен назвала такое предложение недопустимым и призвала не манипулировать с изъятием детей из семей.
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала журналистам, что 12 января к ней поступил не совсем обычный документ из Совета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.
В этом документе на полном серьёзе предлагается изымать детей из семей должников за услуги ЖКХ, а в частности — за электроэнергию.
— Изъятие ребёнка становится манипуляцией. Это недопустимо, — прокомментировала это предложение Кузнецова. — Очень важно понимать, что изъятие ребёнка — это самое последнее, что можно сделать.