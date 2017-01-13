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Регион
Опубликовано 13 января 2017, 14:55

В Татарстане власти предложили изымать детей у должников за услуги ЖКХ

Фото: &copy; РИА Новости/Виталий Аньков

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Детский омбудсмен назвала такое предложение недопустимым и призвала не манипулировать с изъятием детей из семей.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала журналистам, что 12 января к ней поступил не совсем обычный документ из Совета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.

В этом документе на полном серьёзе предлагается изымать детей из семей должников за услуги ЖКХ, а в частности — за электроэнергию.

— Изъятие ребёнка становится манипуляцией. Это недопустимо, — прокомментировала это предложение Кузнецова. — Очень важно понимать, что изъятие ребёнка — это самое последнее, что можно сделать.

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Сергей Асташов
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