Объявлен конкурс на лучшую игру о мигрантах

Конкурс Migration Challenge предлагает участникам со всего мира придумать идею игры, которая будет посвящена вопросам миграции и самим мигрантам.

Ключевой идеей проекта должно стать примирение существующей общины и сообщества мигрантов. Организаторы конкурса хотят продемонстрировать всю важность понимания того, что интеграция — двусторонний процесс, поэтому каждая из сторон во время адаптации не только сталкивается с культурными трудностями и конфликтами, но и получает новые уникальные возможности.

Автора лучшей идеи игры, которая поможет решить проблемы миграции за счёт формирования правильного настроя в обществе, ждёт премия в размере десяти тысяч долларов. Для победы достаточно просто идеи — можно не быть разработчиком и даже не понимать, как именно устроен процесс создания игр.

Конкурсные проекты принимают до 15 февраля 2017 года.