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Опубликовано 13 января 2017, 12:40

Объявлен конкурс на лучшую игру о мигрантах

Фото: &copy;&nbsp;East News

Фото: © East News

Некоммерческая организация Games for Change совместно с институтом миграционной политики заплатит 10 тысяч долларов победителю.

Конкурс Migration Challenge предлагает участникам со всего мира придумать идею игры, которая будет посвящена вопросам миграции и самим мигрантам.

Ключевой идеей проекта должно стать примирение существующей общины и сообщества мигрантов. Организаторы конкурса хотят продемонстрировать всю важность понимания того, что интеграция — двусторонний процесс, поэтому каждая из сторон во время адаптации не только сталкивается с культурными трудностями и конфликтами, но и получает новые уникальные возможности.

Автора лучшей идеи игры, которая поможет решить проблемы миграции за счёт формирования правильного настроя в обществе, ждёт премия в размере десяти тысяч долларов. Для победы достаточно просто идеи — можно не быть разработчиком и даже не понимать, как именно устроен процесс создания игр.

Конкурсные проекты принимают до 15 февраля 2017 года.

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Сергей Сурепин
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